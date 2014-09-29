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بنك الدوحة يدعو المساهمين للاجتماع في نوفمبر للموافقة على شراء أصول في الهند

Mon Sep 29, 2014 5:58am GMT
 
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دبي 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك الدوحة القطري في بيان اليوم الاثنين إن مجلس إدارته وافق على شراء ودمج عمليات بنك إتش.إس.بي.سي عمان في الهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة قرر دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة واعتماد خطة الدمج.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 