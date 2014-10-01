بروة العقارية القطرية تبيع الحكومة أرضا بقيمة 697 مليون دولار

دبي أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت بروة العقارية في بيان اليوم الأربعاء إنها ستبيع قطعة أرض بقيمة 2.54 مليار ريـال (697.4 مليون دولار) إلى الحكومة في أحدث مساعدة تتلقاها الشركة المثقلة بالديون.

وبحسب البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر تلقت بروة 1.04 مليار ريـال نقدا من ثمن الأرض الواقعة في مدينة لوسيل في حين قامت الحكومة بتسوية ديون مصرفية على الشركة قيمتها 1.5 مليار ريـال. ولم يذكر البيان مساحة الأرض.

وقالت الشركة إنه جرى الاتفاق على البيع في 30 سبتمبر أيلول وإنه سينعكس إيجابيا على المركز المالي لكنها لم تذكر في أي ربع ستدرج الصفقة ضمن القوائم المالية.

وهذه أحدث خطوة لمساعدة الشركة المثقلة بالديون رغم الطفرة العقارية الهائلة في البلاد بفضل تحديث البنية التحتية والاستعداد لاستضافة كأس العالم لعام 2022.

كانت الديار القطرية الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري قدمت مساعدة مالية للشركة العام الماضي باتفاقها على شراء بعض أصول بروة مقابل 7.1 مليار دولار.

وفي يونيو حزيران الماضي قالت بروة إنها ستبيع 95 بالمئة من شركة بروة الشارع التجاري إلى الديار مقابل تسعة مليارات ريـال.