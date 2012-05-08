شل في محادثات مع العراق لخفض الانتاج المستهدف لحقل مجنون
بغداد 8 مايو ايار (رويترز) - أظهرت مستندات لوزارة النفط العراقية اطلعت عليها رويترز أن رويال داتش شل تجري محادثات مع العراق لخفض المستوى النهائي المستهدف للانتاج من حقل مجنون إلى مليون برميل يوميا من 1.8 مليون برميل يوميا وذلك في خطوة قد تترتب عليها محادثات مع شركات أخرى لمراجعة مستوى الانتاج الاجمالي المستهدف للبلاد.
واجتمع مسؤولون في شل مع مسؤولين من الوزارة في 15 مارس اذار واقترحوا ايضا تمديد الفترة الزمنية للثبات عند المستوى المستهدف الذي يبدأ في 2017 من سبعة أعوام إلى "أكثر من" عشرين عاما.
وتلزم عقود الخدمة العراقية في الأصل الشركات الأجنبية بتعزيز الطاقة الانتاجية لأكثر من 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017 لكن ثبت أن هذا الهدف غير قابل للتحقيق نتيجة البنية التحتية المتدهورة ونقص الخدمات اللوجستية. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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