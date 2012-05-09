مسؤولون: الأمن الليبي ينهي احتجاجا عند شركة الخليج العربي للنفط

بنغازي (ليبيا) 9 مايو ايار (رويترز) - قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن قوات الأمن الليبية أنهت احتجاجا تسبب في إغلاق مقر أكبر شركة نفط في البلاد لأسبوعين وإنها أمنت مكاتب الشركة واعتقلت بعض المتظاهرين.

وكان متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي قد قال الأسبوع الماضي إن إنتاج الشركة انخفض بواقع 30 ألف برميل يوميا بسبب الاحتجاجات فيما يمثل انتكاسة لقطاع النفط في ليبيا والذي حقق انتعاشا جيدا منذ انتهاء الصراع الذي أطاح بالزعيم الراحل معمر القذافي العام الماضي.

لكن المؤسسة الوطنية للنفط التي يقع مقرها في طرابلس وهي الشركة الأم للخليج العربي للنفط نفت انخفاض الإنتاج.