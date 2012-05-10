الجزائر: بتروبلس السويسرية مدينة لنا بأكثر من 250 مليون دولار

الجزائر 10 مايو ايار (رويترز) - أبلغ مسؤول بقطاع الطاقة الجزائري رويترز أن شركة تكرير النفط السويسرية المعسرة بتروبلس مدينة لسوناطراك الجزائرية بأكثر من 250 مليون دولار.

وقال المصدر إن سوناطراك التابعة للدولة لم تتلق أي مدفوعات مقابل عدة شحنات من الخام سلمتها إلى بتروبلس لكنه لم يوضح إن كانت الشركة الجزائرية تعتزم اتخاذ اي اجراء وما الاجراء الممكن اتخاذه.

وفي اواخر العام الماضي قالت بتروبلس إن البنوك جمدت تسهيلا ائتمانيا كانت تستخدمه لشراء الخام لمصافيها. وقدمت الشركة طلبا للحماية من الدائنين في يناير كانون الثاني.