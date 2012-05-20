كردستان العراق يتوقع تصدير النفط عبر خط انابيب جديد بحلول اغسطس 2013

اربيل (العراق) 20 مايو أيار (رويترز) - قال وزير الموارد الطبيعية في أقليم كردستان العراق اليوم الأحد إن الاقليم شبه المستقل يتوقع بدء تصدير النفط من حقوله عبر خط أنابيب جديد يصل إلى الحدود التركية وذلك عند الانتهاء من مد الخط في اغسطس اب 2013 .

وهناك خلاف بين كردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن السيطرة على نفط البلاد إذ تقول بغداد إن الحكومة المركزية العراقية هي المسؤول الوحيد عن صادرات النفط.

وقال الوزير اشتي هورامي في مؤتمر نفطي في كردستان "في اغسطس 2013 سيصبح بوسعنا التصدير مباشرة من حقول منطقة كردستان. سنصبح مسؤولين عن تصدير النفط. وسيظل نفطا عراقيا."

كانت كردستان اوقفت في ابريل نيسان صادرات الخام بسبب عدم التزام بغداد باتفاقيات دفع مستحقات الشركات التي تعمل في المنطقة مما أدى إلى تفاقم النزاع القائم منذ وقت طويل بين الجانبين بشأن الحكم الذاتي وحقوق النفط.