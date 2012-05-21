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مجلس الشيوخ الامريكي يوافق على مشروع قانون جديد لعقوبات على ايران

Mon May 21, 2012 10:34pm GMT
 
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واشنطن 21 مايو ايار (رويترز) - وافق مجلس الشيوخ الامريكي بالاجماع اليوم الاثنين على حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية تستهدف قطاع النفط الايراني وذلك قبل ايام من اجتماع بين القوي الكبرى وطهران.

ويعتقد الغرب ان ايران تعمل على صنع قنبلة نووية وتهدف العقوبات الي حرمان طهران من الايرادات بمنع الصفقات المالية مع صناعتها للنفط وشركات الناقلات. وتقول ايران ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية. (اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية- هاتف 0020225783292)

 