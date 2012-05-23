مصحح-سفينة فنزويلية تحمل 35 ألف طن من الديزل ترسو في سوريا

(لتصحيح الفقرة الأخيرة بما يوضح أن تقدير عدد القتلى صادر عن الأمم المتحدة لا الحكومة)

بيروت 23 مايو أيار (رويترز) - نقل تلفزيون الإخبارية الموالي للحكومة السورية عن وزير النفط سفيان علاو قوله إن ناقلة نفط فنزويلية تحمل 35 ألف طن من وقود الديزل رست في سوريا اليوم الأربعاء.

ويعاني السوريون في ظل نقص الوقود منذ شهور بسبب عقوبات غربية دفعت معظم شركات النفط الأوروبية إلى عدم التعامل مع دمشق.