صندوق النقد يدعو السودان لاجراءات طوارئ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
واشنطن 29 مايو ايار (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن السودان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وإن هناك حاجة لاتخاد اجراءات طوارئ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الصندوق إن النتائج الأولية لبعثة أرسلها في الآونة الأخيرة إلى السودان تشير إلى ان الوضع الاقتصادي في 2012 لم يتحسن عنه في 2011 حينما تباطأ النمو إلى 2.7 بالمئة وبلغ التضخم في نهاية العام 19 بالمئة والعجز بالميزانية نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال الصندوق في بيان "توصي البعثة باستراتيجية اصلاح من شقين هما اتخاذ اجراءات طوارئ في الأجل القصير لاستعادة السيطرة على الاقتصاد وتحقيق استقراره بما في ذلك تعضيد الميزانية وفي الأجل المتوسط وضع برنامج اصلاح هيكلي لاعادة تقويم الاقتصاد تمشيا مع الامكانات الاقتصادية والمالية للبلاد." (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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