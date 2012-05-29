صندوق النقد يدعو السودان لاجراءات طوارئ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

واشنطن 29 مايو ايار (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن السودان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وإن هناك حاجة لاتخاد اجراءات طوارئ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقال الصندوق إن النتائج الأولية لبعثة أرسلها في الآونة الأخيرة إلى السودان تشير إلى ان الوضع الاقتصادي في 2012 لم يتحسن عنه في 2011 حينما تباطأ النمو إلى 2.7 بالمئة وبلغ التضخم في نهاية العام 19 بالمئة والعجز بالميزانية نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.