وزارة النفط: العراق لم يتلق أي عروض للامتياز 2 في الجولة الجديدة
بغداد 30 مايو ايار (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء إن العراق لم يتلق أي عروض من شركات الطاقة العالمية للتنقيب في منطقة الامتياز 2 في الجولة الرابعة لتراخيص الطاقة.
ويقع الامتياز 2 للغاز الذي تبلغ مساحته 8000 كيلومتر مربع بين محافظتي نينوى والأنبار قرب الحدود السورية. وقالت الوزارة إن بئرا واحدة حفرت في هذه المنطقة. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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