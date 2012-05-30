وزارة النفط: العراق لم يتلق أي عروض للامتياز 2 في الجولة الجديدة

بغداد 30 مايو ايار (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء إن العراق لم يتلق أي عروض من شركات الطاقة العالمية للتنقيب في منطقة الامتياز 2 في الجولة الرابعة لتراخيص الطاقة.