النفط الأمريكي يغلق منخفضا لمخاوف بشأن منطقة اليورو والصين
نيويورك 30 مايو ايار (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء وسط مخاوف من تأثر الطلب على النفط باتساع نطاق أزمة ديون منطقة اليورو وتلميح الصين إلى أنها لا تعتزم اتخاذ اجراءات لتحفيز النمو.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم يوليو تموز 2.94 دولار أو 3.24 بالمئة لتغلق عند 87.82 دولار للبرميل وهي أدنى تسوية منذ 21 اكتوبر تشرين الأول حينما أغلقت عند 87.40 دولار.
وجرى تداول العقود بين 87.49 و90.92 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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