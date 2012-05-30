برنت يغلق منخفضا لمخاوف بشأن منطقة اليورو والصين

نيويورك 30 مايو ايار (رويترز) - تراجع مزيج برنت ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء وسط مخاوف من تأثر الطلب على النفط جراء اتساع نطاق أزمة ديون منطقة اليورو التي أضعفت اليورو أمام الدولار وبعدما أشارت الصين إلى أنها لن تتخذ إجراءات كبيرة لتحفيز النمو.

وتراجع برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو تموز 3.21 دولار أو ثلاثة بالمئة ليغلق عند 103.47 دولار للبرميل مسجلا أدنى تسوية منذ 16 ديسمبر كانون الأول حينما أغلق عند 103.35 دولار.

كان برنت هبط في وقت سابق إلى 102.97 دولار مسجلا أدنى مستوى خلال الجلسة منذ 19 ديسمبر بعدما بلغ 106.82 دولار للبرميل.