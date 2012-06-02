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وزارة النفط: صادرات العراق 2.452 مليون ب/ي في مايو

Sat Jun 2, 2012 12:43pm GMT
 
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بغداد 2 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية اليوم السبت ان صادرات الخام العراقي بلغت 2.452 مليون في مايو أيار مقابل 2.508 مليون برميل في ابريل نيسان.

وبلغت الصادرات من البصرة في الجنوب 2.086 مليون برميل يوميا في مايو بينما بلغت الشحنات من كركوك في الشمال 366 الف برميل وتشمل الكمية سبعة الاف برميل نقلت برا بالشاحنات عبر الاردن.

وبلغ متوسط سعر بيع الخام العراقي 105 دولارات للبرميل في شهر مايو. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود - هاتف 0020225783292)

 