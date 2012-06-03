Sat 24 Dec 2016 | 19:49 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصدر ملاحي: طقس سيء يخفض صادرات نفط العراق من البصرة

Sun Jun 3, 2012 12:07pm GMT
 
[-] نص [+]

بغداد 3 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر ملاحي إن صادرات النفط من موانئ البصرة في جنوب العراق قد تراجعت إلى 1.65 مليون برميل يوميا اليوم الأحد بسبب عاصفة ترابية ورياح عاتية.

وقال المصدر إن العراق كان يضخ حوالي 2.25 مليون برميل يوميا من كل منافذه التصديرية على الخليج أمس السبت بما في ذلك 600 ألف برميل يوميا من عوامة إرساء أحادية جديدة.

وقال طالبا عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام "طقس مغبر ورياح قوية أوقفا عمليات التحميل في المرفأ العائم وأوقفا رسو السفن في موانئ البصرة." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 