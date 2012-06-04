مصدر: استمرار تأثر صادرات نفط العراق من البصرة بطقس سيء

بغداد 4 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر ملاحي إن صادرات النفط من موانئ البصرة في جنوب العراق مازالت متأثرة بعاصفة ترابية اليوم الاثنين حيث انخفضت الشحنات إلى 1.41 مليون برميل يوميا من 1.65 مليون برميل أمس.