كردستان العراق تتوقع نمو انتاج النفط لمليوني ب/ي بحلول 2019

اسطنبول 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير الطاقة الكردي اشتي هورامي اليوم الثلاثاء إن كردستان العراق تتوقع تعزيز انتاجها من النفط إلى مليون برميل يوميا بحلول 2015 ثم مضاعفته إلى مليوني برميل بحلول 2019.

وأبلغ هورامي حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي باسطنبول أن كردستان تسعى لتعزيز طاقتها التصديرية للمثلين من 300-350 ألف برميل يوميا حاليا ثم رفعها إلى مليون برميل يوميا. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري - هاتف 0020225783292)