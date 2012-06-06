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مصدر: عودة صادرات نفط العراق من البصرة إلى 2.37 مليون ب/ي

Wed Jun 6, 2012 12:12pm GMT
 
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بغداد 6 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر ملاحي إن صادرات النفط من موانئ البصرة بجنوب العراق عادت لمستوى 2.37 مليون برميل اليوم الأربعاء بعدما تباطأت على مدى ثلاثة أيام لسوء الأحوال الجوية.

كانت رياح عاتية وعاصفة ترابية عطلت الصادرات من الموانئ البحرية بجنوب العراق في الأيام الثلاثة الماضية وتراجعت الشحنات إلى 1.65 مليون برميل يوم الأحد و1.41 مليون يوم الاثنين و1.6 مليون يوم الثلاثاء.

وكثيرا ما يتفاوت حجم الصادرات من الموانئ البحرية في البصرة مركز النفط الرئيسي بالعراق نتيجة الاحوال الجوية أو أعطال فنية. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 