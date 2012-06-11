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النفط الأمريكي يغلق منخفضا مع تبدد أثر اتفاق اسباني

Mon Jun 11, 2012 6:42pm GMT
 
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نيويورك 11 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي للجلسة الثالثة اليوم الاثنين اثر انحسار موجة صعود أعقبت اتفاقا أوروبيا لانقاذ البنوك الاسبانية بعدما اثار مستثمرون تساؤلات بشأن حزمة المساعدات ومخاوف بشأن دول أخرى متعثرة مثل اليونان.

ودعت السعودية لزيادة مستوى الانتاج الذي تستهدفه منظمة أوبك رغم تراجع الأسعار وهو ما أثر أيضا على المعنويات بالسوق.

وأغلق الخام الأمريكي الخفيف في عقود يوليو تموز منخفضا 1.40 دولار أو 1.66 بالمئة عند 82.70 دولار للبرميل بعد تداولات بين 82.58 و86.64 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 