النفط الأمريكي يغلق منخفضا مع تبدد أثر اتفاق اسباني

نيويورك 11 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي للجلسة الثالثة اليوم الاثنين اثر انحسار موجة صعود أعقبت اتفاقا أوروبيا لانقاذ البنوك الاسبانية بعدما اثار مستثمرون تساؤلات بشأن حزمة المساعدات ومخاوف بشأن دول أخرى متعثرة مثل اليونان.

ودعت السعودية لزيادة مستوى الانتاج الذي تستهدفه منظمة أوبك رغم تراجع الأسعار وهو ما أثر أيضا على المعنويات بالسوق.