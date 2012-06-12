فنزويلا تطالب دول أوبك باحترام سقف الإنتاج الحالي
فيينا 12 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط الفنزويلي رفاييل راميريز اليوم الثلاثاء إن على الدول الأعضاء في منظمة أوبك أن تلتزم بسقف إنتاج المنظمة البالغ 30 مليون برميل يوميا.
كان الوزير يتحدث لدى وصوله فيينا لحضور اجتماع المنظمة يوم الخميس.
وقال راميريز إن الانتاج الحالي يزيد نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا عن سقف انتاج اوبك. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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