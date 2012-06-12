مندوب إيران في أوبك: لا حاجة لتغيير سقف الإنتاج

فيينا 12 يونيو حزيران (رويترز) - أبلغ مندوب إيران الدائم لدى منظمة أوبك رويترز اليوم الثلاثاء أن على المنظمة ألا ترفع سقف إنتاجها النفطي عندما تجتمع يوم الخميس.

وقال محمد علي خطيبي "القضية الأولى والأهم هي أن نتفق على الالتزام بالثلاثين مليون (برميل يوميا) .. إذا كان ينبغي تغيير هذا السقف فسنحتاج لمبرر قوي."