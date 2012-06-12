مؤسسة النفط الليبية: استئناف انتاج الغاز من حقل الساحل

12 يونيو حزيران (رويترز) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الثلاثاء إن ليبيا استأنفت انتاج الغاز الطبيعي من حقل الساحل.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الالكتروني إن سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز التابعة لها استأنفت الانتاج في السادس من يونيو حزيران.