مؤسسة النفط الليبية: استئناف انتاج الغاز من حقل الساحل
12 يونيو حزيران (رويترز) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الثلاثاء إن ليبيا استأنفت انتاج الغاز الطبيعي من حقل الساحل.
وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الالكتروني إن سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز التابعة لها استأنفت الانتاج في السادس من يونيو حزيران.
وقال البيان "حقل الساحل هو أكثر الحقول تضررا إبان حرب التحرير حيث تعرض للنهب والدمار والتخريب" في اشارة للصراع الذي أنهى حكم معمر القذافي العام الماضي. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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