Sat 24 Dec 2016 | 20:01 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

النفط الأمريكي يرتفع دولارا مبتعدا عن أدنى مستوى في 8 شهور

Tue Jun 12, 2012 3:44pm GMT
 
[-] نص [+]

نيويورك 12 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من دولار اليوم الثلاثاء مرتدة من أدنى مستوى في ثمانية أشهر الذي سجلته في وقت سابق بعدما لاقت دعما فوق 81 دولارا للبرميل بقليل ومع دخول صائدي الصفقات.

وارتفع الخام الأمريكي الخفيف في عقود يوليو تموز لأعلى مستوى في الجلسة عند 83.72 دولار للبرميل بزيادة 1.02 دولار أو 1.23 بالمئة. وبحلول الساعة 1527 بتوقيت جرينتش بلغ 83.39 دولار مرتفعا 69 سنتا أو 0.83 بالمئة. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 