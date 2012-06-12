النفط الأمريكي يرتفع دولارا مبتعدا عن أدنى مستوى في 8 شهور

نيويورك 12 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من دولار اليوم الثلاثاء مرتدة من أدنى مستوى في ثمانية أشهر الذي سجلته في وقت سابق بعدما لاقت دعما فوق 81 دولارا للبرميل بقليل ومع دخول صائدي الصفقات.