النفط الأمريكي يغلق مرتفعا بعد 3 جلسات من الهبوط
نيويورك 12 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي اليوم الثلاثاء بعدما هبطت على مدى ثلاث جلسات مبتعدة عن أدنى مستوى في ثمانية أشهر قبل بيانات المخزونات الأسبوعية التي من المتوقع أن تظهر تراجع المخزونات المحلية للأسبوع الثاني على التوالي.
وساهم تصيد الصفقات في ارتفاع الأسعار لكن احجام التداول كانت أقل قليلا من متوسطها في نايمكس لفترة 30 يوما إذ يترقب المستثمرون اجتماعا لأوبك يوم الخميس في فيينا. وبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة تسليم يوليو تموز 83.32 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 62 سنتا أو 0.75 بالمئة. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.