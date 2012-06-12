النفط الأمريكي يغلق مرتفعا بعد 3 جلسات من الهبوط

نيويورك 12 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي اليوم الثلاثاء بعدما هبطت على مدى ثلاث جلسات مبتعدة عن أدنى مستوى في ثمانية أشهر قبل بيانات المخزونات الأسبوعية التي من المتوقع أن تظهر تراجع المخزونات المحلية للأسبوع الثاني على التوالي.