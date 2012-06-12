برنت يغلق عند أدنى مستوى في 16 شهرا

نيويورك 12 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت العقود الاجلة لخام برنت للجلسة الرابعة على التوالي مسجلة أدنى إغلاق في 16 شهرا اليوم الثلاثاء متأثرة بأزمة ديون منطقة اليورو وبينما ينتظر المستثمرون بيانات المخزونات الأمريكية الاسبوعية والتي من المتوقع أن تظهر تراجعا.

وفي لندن تراجع مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو تموز 86 سنتا او 0.88 بالمئة ليغلق عند 97.14 دولار للبرميل مسجلا أدنى تسوية لعقد اقرب استحقاق منذ 25 يناير كانون الثاني 2011 حينما أغلق عند 95.25 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)