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مصحح-رئيس أو.إم.في: انتاجنا في ليبيا نحو 85% من مستويات قبل الحرب

Thu Jun 14, 2012 12:52pm GMT
 
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(لتصحيح نسبة الإنتاج في العنوان والفقرة الأولى إلى 85% بدلا من 90-95%)

فيينا 14 يونيو حزيران (رويترز) - قال جيرارد رويس الرئيس التنفيذي لشركة أو.إم.في النمساوية للطاقة إن انتاج الشركة من ليبيا عاد إلى نحو 85 بالمئة من مستوياته قبل اندلاع الانتفاضة التي اطاحت بنظام معمر القذافي العام الماضي.

وكان الانتاج من ليبيا يمثل نحو عشرة بالمئة من انتاج أو.ام.في قبل الحرب.

وأكد مجددا أن الشركة ستستعيد مستويات انتاجها كاملة بحلول نهاية هذا العام مؤكدا "هذا مازال هو الحال." (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
 