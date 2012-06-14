الجزائر: إبقاء سقف الإنتاج الحالي لأوبك لن يوقف تراجع الأسعار

الجزائر 14 يونيو حزيران (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي قوله اليوم الخميس إن الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي لأوبك دون تغيير لن يكون كافيا لوقف التراجع في أسعار النفط.

وقال يوسفي للوكالة "على أساس هذه الزيادة في الإنتاج قد يسجل تراجع في الأسعار... إلى مستويات قد يصعب تقويمها بعد ذلك. وعليه فإن الإبقاء على السقف المتفق عليه في ديسمبر الماضي لن يكون كافيا لتقويم السوق."