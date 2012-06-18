برنت ينخفض دولارا إلى 96.61 دولار للبرميل والخام الأمريكي يتراجع
لندن 18 يونيو حزيران (رويترز) - انخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت دولارا واحدا إلى 96.61 دولار للبرميل اليوم الإثنين بعد صعودها في أوائل التعاملات إلى أعلى مستوى في أسبوع عقب الانتخابات اليونانية.
وبددت السلع الأولية والأسهم مكاسبها اليوم بينما ارتفعت عائدات السندات.
كما هبط الخام الأمريكي الخفيف في العقود الأجلة دولارا واحدا إلى 83.03 دولار للبرميل مبددا مكاسبه المبكرة بعد انحسار فورة الحماس الذي أعقب فوز أحزاب موالية لخطة الإنقاذ في أثينا. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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