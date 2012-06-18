برنت يواصل خسائره ويفقد أكثر من دولارين

نيويورك 18 يونيو حزيران (رويترز) - تراجع سعر برنت خام القياس الأوروبي باكثر من دولارين اليوم الإثنين متخليا عن مكاسبه السابقة بعد أن تحول التفاؤل بشأن قوة الأحزاب الداعمة لخطة الانقاذ في اليونان إلى مخاوف مستمرة بشأن اقتصاد منطقة اليورو ومع وفرة امدادات النفط.