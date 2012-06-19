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العراق يقر عقدا نفطيا بقيمة 843 مليون دولار مع ويذرفورد

Tue Jun 19, 2012 4:16pm GMT
 
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بغداد 19 يونيو حزيران (رويترز) - قال مجلس الوزراء العراقي في بيان إن الحكومة أقرت اليوم الثلاثاء عقدا خدميا بقيمة 843 مليون دولار مع شركة خدمات حقول النفط الأمريكية ويذرفورد لبناء ست منشآت لإنتاج الخام في حقل الزبير بجنوب البلاد.

كانت إيني الايطالية وأوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية وكوجاس الكورية الجنوبية قد وقعت اتفاقا مدته 20 عاما مع العراق لتطوير حقل الزبير. وحددت الشركات هدفا نهائيا للوصول بالإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 