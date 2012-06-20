ارتفاع صادرات النفط من موانئ العراق الجنوبية لمستوى قياسي في يونيو

من الكس لولر

لندن 20 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات ملاحية ترصدها رويترز أن صادرات النفط من موانئ العراق الجنوبية ارتفعت 90 الف برميل يوميا منذ بداية يونيو حزيران مقارنة مع الشهر الماضي وهو ما يشير إلى أن الشحنات في طريقها لتكرار المعدل القياسي المسجل في ابريل نيسان.

وبحسب البيانات فقد بلغ متوسط الصادرات 2.11 مليون برميل يوميا في أول 20 يوما من يونيو ارتفاعا من 2.02 مليون في مايو ايار.

وقال العراق إنه صدر 2.11 مليون برميل يوميا من الجنوب في ابريل نيسان وهو أعلى مستوى منذ الحرب.

وترتفع الامدادات بفضل زيادة في طاقة التصدير العراقية في 2012 في الوقت الذي تتراجع فيه الشحنات من إيران بفعل عقوبات.

ويقول محللون إن هذا يساعد على الحد من ارتفاع أسعار النفط البالغة حاليا نحو 95 دولارا للبرميل انخفاضا من حوالي 130 دولارا في مارس اذار.

وقال مسؤول عراقي إن الصادرات العراقية من موانئ الجنوب تراجعت في مايو بعد ارتفاعها في ابريل بسبب أعمال صيانة عاجلة في احد الحقول الجنوبية.

وإذا استمرت الصادرات من الجنوب عند 2.1 مليون برميل يوميا في الفترة المتبقية من يونيو فإن اجمالي صادرات العراق سيبلغ المستوى القياسي منذ الغزو الامريكي للعراق والذي سجله في ابريل عند 2.5 مليون برميل يوميا بما في ذلك نحو 400 ألف برميل يوميا تصدر عبر تركيا من حقل كركوك الشمالي.

ومن المتوقع أن يقدم العراق أكبر زيادة في الطاقة التصديرية للنفط في العالم في 2012 بفضل افتتاح مرساتين عائمتين احاديتين في الخليج في وقت سابق من العام.