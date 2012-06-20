الخام الأمريكي يتراجع أكثر من دولارين وتفاقم خسائر برنت

نيويورك 20 يونيو حزيران (رويترز) - تفاقمت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي وبرنت اليوم الأربعاء مع تسارع انخفاض السوق بعد أن أظهرت بيانات أسبوعية للحكومة الأمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام المحلية وفي ظل استمرار المخاوف بشأن منطقة اليورو.

وتراجع سعر الخام الأمريكي تسليم يوليو تموز - وهو العقد الذي يحل أجله اليوم - مسجلا أدنى مستوى للجلسة عند 81.90 دولار بانخفاض 2.13 دولار. وفي بورصة انتركونتننتال بلندن تراجع سعر خام برنت تسليم أغسطس آب لأدنى مستوى للجلسة أيضا عند 93.38 دولار بانخفاض 2.38 دولار مسجلا أدنى مستوى لعقد أقرب استحقاق منذ السابع من يناير كانون الثاني 2011. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)