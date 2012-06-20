النفط الأمريكي يتراجع عند التسوية مع زيادة المخزونات
نيوبورك 20 يونيو حزيران (رويترز) - أغلقت العقود الآجلة للنفط الأمريكي منخفضة بنحو ثلاثة في المئة اليوم الأربعاء مع زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي بينما تسبب تمديد برنامج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لتحفيز الاقتصاد في خيبة أمل للمستثمرين.
وانتهى أجل عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم يوليو تموز عند الإغلاق لتبلغ عند التسوية 81.80 دولار للبرميل منخفضة 2.23 دولار أو 2.65 في المئة.
وأغلقت عقود الخام تسليم أغسطس آب عند 81.45 دولار للبرميل منخفضة 2.90 دولار أو 3.44 في المئة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)
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