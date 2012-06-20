النفط الأمريكي يتراجع عند التسوية مع زيادة المخزونات

نيوبورك 20 يونيو حزيران (رويترز) - أغلقت العقود الآجلة للنفط الأمريكي منخفضة بنحو ثلاثة في المئة اليوم الأربعاء مع زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي بينما تسبب تمديد برنامج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لتحفيز الاقتصاد في خيبة أمل للمستثمرين.