برنت يغلق عند أدنى مستوى في 18 شهرا مع زيادة المخزونات الأمريكية

نيويورك 20 يونيو حزيران (رويترز) - أغلقت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت عند أدنى مستوى في 18 شهرا اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ومع خيبة أمل المستثمرين بسبب تمديد برنامج التحفيز الاقتصادي للبنك المركزي الأمريكي.