وكلاء شحن: توقف التحميل بمرفأ تصدير النفط في جيهان بتركيا
اسطنبول 27 أغسطس آب (رويترز) - قال وكلاء شحن اليوم الاثنين إن تحميل ناقلات النفط الخام توقف في مرفأ تصدير النفط بجيهان في الساحل التركي على البحر المتوسط بعد أن تسبب حريق في جنوب شرق تركيا في توقف الإمدادات عبر خط الأنابيب من حقول نفط كركوك العراقية.
وقالوا إن ما بين خمس وعشر ناقلات تنتظر التحميل في جيهان مضيفين أن الصهاريج تحوي 500 ألف برميل من النفط بما لا يكفي لتحميل الناقلات. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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