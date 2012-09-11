ارتفاع صادرات النفط من كردستان العراق بعد مشكلة فنية
لندن 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير الطاقة بحكومة إقليم كردستان العراق في بيان اليوم الثلاثاء إن صادرات النفط من المنطقة شبه المستقلة ارتفعت بعد تباطؤ بسبب "مشاكل فنية صغيرة" في حقل نفط طق طق.
وقال الوزير اشتي هورامي إنه لا يوجد قرار بوقف صادرات النفط من جانب حكومة الإقليم أو شركات النفط العاملة في المنطقة.
وتوقع أن تستمر الصادرات بشكل عادي حتى 15 سبتمبر أيلول على الأقل مبديا أمله في أن تستمر بعد ذلك الموعد في حالة إحراز تقدم في المباحثات مع بغداد بشأن المدفوعات.
وقال البيان "تسببت مشاكل فنية صغيرة في تحميل الخام ونقله بالشاحنات في توقف مؤقت لإمدادات النفط من حق نفط طق طق أمس .. تم حل تلك المشاكل واستؤنفت الصادرات صباح اليوم." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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