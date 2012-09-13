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مسؤولون: جنوب السودان يعتزم تقسيم منطقة امتياز تابعة لتوتال

Thu Sep 13, 2012 5:28pm GMT
 
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جوبا 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤولون بحكومة جنوب السودان إن الدولة المستقلة حديثا قررت تقسيم امتياز نفطي كبير تديره توتال إلى ثلاث مناطق ستمنح احداها للشركة الفرنسية العملاقة والباقي لشركتين اجنبيتين.

وقال مصدر بقطاع النفط إن الشركتين الاخريين هما اكسون موبيل الأمريكية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك).

وأحجمت توتال واكسون موبيل ومؤسسة البترول الكويتية المالكة لكوفبك عن التعليق.

(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 