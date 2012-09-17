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وزير الطاقة التركي: استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب كركوك-جيهان

Mon Sep 17, 2012 8:48am GMT
 
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أنقرة 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم الإثنين إنه جرى استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب كركوك-جيهان في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش أمس الأحد بعد توقف قصير نتيجة انفجار.

وقال يلدز إنه لا توجد مشكلة في تدفق الخام.

وسبق أن أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عن هجمات متكررة على خط الأنابيب الذي يعتبره "اصلا استراتيجيا" في حملته العسكرية ضد الدولة التركية والمستمرة منذ نحو ثلاثة عقود. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 