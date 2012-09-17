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هبوط النفط في العقود الآجلة في تعاملات متقلبة

Mon Sep 17, 2012 6:19pm GMT
 
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نيويورك 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبطت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين إذ تراجعت الأسعار بعدما قفزت الأسبوع الماضي مدعومة باطلاق البنك المركزي الأمريكي برنامج تحفيز لدعم الاقتصاد.

وانخفض برنت في عقد نوفمبر تشرين الثاني 3.60 دولار للبرميل إلى 113.06 دولار للبرميل الساعة 1805 بتوقيت جرينتش بعدما هبط أكثر من خمسة دولارات إلى 111.60 دولار للبرميل قبل أن يقلص خسائره.

وتراجع الخام الأمريكي الخفيف في عقد أكتوبر تشرين الأول 2.15 دولار إلى 96.85 دولار بعدما هبط إلى 94.83 دولار. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 