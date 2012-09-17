Sat 24 Dec 2016 | 19:38 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

برنت يغلق منخفضا بعد سبع جلسات من الصعود

Mon Sep 17, 2012 7:37pm GMT
 
[-] نص [+]

نيويورك 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت أكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين لتقطع موجة صعود دامت سبع جلسات بعد قفزة ناجمة عن اطلاق المركزي الامريكي برنامج تحفيز للاقتصاد الأسبوع الماضي.

وأغلق برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني منخفضا 2.87 دولار أو 2.46 بالمئة عند 113.79 دولار للبرميل بعد تداولات بين 111.50 و117.02 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 