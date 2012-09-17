برنت يغلق منخفضا بعد سبع جلسات من الصعود

نيويورك 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت أكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين لتقطع موجة صعود دامت سبع جلسات بعد قفزة ناجمة عن اطلاق المركزي الامريكي برنامج تحفيز للاقتصاد الأسبوع الماضي.

وأغلق برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني منخفضا 2.87 دولار أو 2.46 بالمئة عند 113.79 دولار للبرميل بعد تداولات بين 111.50 و117.02 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)