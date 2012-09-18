مسؤول تنفيذي: شل قد لا تبلغ المستوى المستهدف لإنتاج حقل مجنون العراقي في 2012

دبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مارك كارن نائب الرئيس التنفيذي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في شل ابستريم انترناشونال اليوم الثلاثاء إن حقل مجنون العراقي قد لا يبلغ المستوى المستهدف للإنتاج عند 175 ألف برميل يوميا في 2012 نتيجة تأخر مد خط انابيب.

وأضاف كارن "من الانصاف أن نقول إن التقدم ابطأ مما كنا نأمل في الاساس. ولكني راض للغاية عن كيفية تقدم المشروع."

وسئل اذا كان مستوى الانتاج المستهدف للعام الحالي قد يتأجل إلى 2013 فأجاب "هذا محتمل بكل تأكيد."

وخشية تكبد خسائر طلبت شل من العراق استثناء لبدء استرداد التكاليف اذا لم يبلغ حقل مجنون -المغلق لأعمال صيانة- حجم الانتاج التجاري المستهدف في نهاية العام. وحسب وثائق اطلعت عليها رويترز فان تحقيق المستوى المستهدف للانتاج في نهاية العام احد الشروط المنصوص عليها في العقد من أجل استرداد التكاليف.