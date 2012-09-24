المؤسسة الوطنية للنفط: ليبيا تستهدف إنتاج 1.8 مليون ب/ي في 2013

طرابلس 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نوري بالروين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الإثنين إن ليبيا تستهدف الوصول بحجم الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس "نستهدف 1.8 (مليون برميل يوميا) العام المقبل وإن كنا غير متأكدين تماما. لكنه المستهدف لنا في العام المقبل."