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المؤسسة الوطنية للنفط: ليبيا تستهدف إنتاج 1.8 مليون ب/ي في 2013

Mon Sep 24, 2012 9:30am GMT
 
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طرابلس 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نوري بالروين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الإثنين إن ليبيا تستهدف الوصول بحجم الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس "نستهدف 1.8 (مليون برميل يوميا) العام المقبل وإن كنا غير متأكدين تماما. لكنه المستهدف لنا في العام المقبل."

وسئل إن كانت ليبيا تتطلع للوصول إلى تفعيل كامل طاقة إنتاج الغاز بحلول نهاية العام فقال "ليس إلى مستوى 100 بالمئة.. في الوقت الراهن يبلغ نحو 70 بالمئة." (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 