العراق يقترح ميزانية حجمها 138 تريليون دينار لعام 2013

بغداد 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال فاضل نبي وكيل وزارة المالية العراقية إن الحكومة تلقت ميزانية عام 2013 وحجمها 138 تريليون دينار (118 مليار دولار) على أساس سعر 90 دولارا لبرميل النفط.

وقال إن العراق وضع الميزانية على أساس صادرات نفطية قدرها 2.9 مليون برميل يوميا من بينها 175 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان.