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الخام الأمريكي يغلق منخفضا وسط مخاوف اقتصادية

Mon Sep 24, 2012 6:44pm GMT
 
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نيويورك 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي واحدا بالمئة اليوم الإثنين إذ عززت بيانات اقتصادية ألمانية مخيبة للامال المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ومع تراجع اليورو أمام الدولار.

وانخفض الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني 96 سنتا أو 1.03 بالمئة ليبلغ عند التسوية 91.93 دولار للبرميل بعد تداولات بين 91.06 و93.18 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 