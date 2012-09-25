Sat 24 Dec 2016 | 19:38 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الخام الأمريكي يغلق منخفضا وسط مخاوف اقتصادية

Tue Sep 25, 2012 6:44pm GMT
 
[-] نص [+]

نيويورك 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي إذ تأثرت الأسواق الأمريكية بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأغلق الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني منخفضا 56 سنتا عند 91.37 دولار للبرميل بعدما هبط إلى 91.10 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)
 