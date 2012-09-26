انخفاض برنت والخام الأمريكي بعد بيانات

نيويورك 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبطت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأمريكي اليوم الأربعاء حيث خسر الخام الأمريكي الخفيف أكثر من دولارين ونزل عن متوسطه المتحرك في 100 يوم بعدما قلص خسائره في بادئ الأمر بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.