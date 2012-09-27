برنت يرتفع أكثر من دولارين متجاوزا 112 دولارا للبرميل

نيويورك 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - عززت العقود الآجلة لمزيج برنت مكاسبها إلى أكثر من دولارين اليوم الخميس إذ ساعدت التوترات في الشرق الأوسط على تعافي أسعار النفط بعد انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من أزمة ديون أوروبا وتباطؤ النمو الاقتصادي.