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تركيا تتوقع استمرار إعفائها من عقوبات على استيراد النفط الإيراني

Mon Oct 15, 2012 8:19am GMT
 
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إزمير (تركيا) 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم الإثنين ان بلاده تتوقع مد الإعفاء من عقوبات مالية أمريكية بعد أن خفضت مشترياتها من النفط الإيراني لما بعد ديسمبر كانون الأول.

وتابع أن تركيا بدأت شراء مزيد من النفط الخام من السعودية وروسيا.

وفي يونيو حزيران أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعفي الهند وكوريا الجنوبية وتركيا وأربع دول أخرى من عقوبات مالية بعد أن خفضت إلى حد كبير مشتريات الخام الإيراني. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 