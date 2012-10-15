تركيا تتوقع استمرار إعفائها من عقوبات على استيراد النفط الإيراني

إزمير (تركيا) 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم الإثنين ان بلاده تتوقع مد الإعفاء من عقوبات مالية أمريكية بعد أن خفضت مشترياتها من النفط الإيراني لما بعد ديسمبر كانون الأول.