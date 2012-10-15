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وزير الطاقة القطري: سوق‭ ‬النفط العالمية تتلقى إمدادات جيدة

Mon Oct 15, 2012 9:05am GMT
 
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طوكيو 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير الطاقة القطري محمد السادة اليوم الاثنين إن سوق النفط العالمية تتلقى إمدادات جيدة وإن مستويات مخزون النفط مريحة.

وأبلغ مجموعة من الصحفيين أثناء زيارة إلى طوكيو "السوق تتلقى إمدادات جيدة عالميا ومستوى مخزون النفط في وضع مريح جدا."

وأضاف "ننتج أكثر من 700 ألف برميل يوميا لكن مع كمية مماثلة من المكثفات أيضا."

وكان يتحدث على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والصناعة لليابان وقطر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 