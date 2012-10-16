الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني

بروكسل 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فرضت حكومات الاتحاد الأوروبي عقوبات اليوم الثلاثاء على شركات رئيسية للحكومة الإيرانية في قطاع النفط والغاز وشددت القيود على البنك المركزي في تعزيز للضغط المفروض على طهران بشأن برنامجها النووي.