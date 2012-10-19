اليابان توافق على ضمان قرض لتونس بقيمة 600 مليون دولار

تونس 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة إن اليابان وافقت على ضمان قرض لتونس في السوق المالية الدولية بقيمة 600 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي. ‭‭‭ ‬‬‬وقال الشاذلي العياري إن تونس حصلت على الموافقة بعد زيارته لليابان خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي التي عقدت في طوكيو هذا الشهر. (تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)