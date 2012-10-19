اليابان توافق على ضمان قرض لتونس بقيمة 600 مليون دولار
تونس 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة إن اليابان وافقت على ضمان قرض لتونس في السوق المالية الدولية بقيمة 600 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي. وقال الشاذلي العياري إن تونس حصلت على الموافقة بعد زيارته لليابان خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي التي عقدت في طوكيو هذا الشهر. (تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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